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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Kent genelinde 115 bin 916 öğrenci ders başı yaptı.

Altınordu’daki İsmet Paşa İlköğretim Okulu’nda da yeni eğitim yılının ilk gününde heyecan ve renkli görüntüler yaşandı.

Okul öncesi düzenlenen törende İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından okul müdürü Yusuf Ahmet Kul öğrencilere hitap etti. Konuşmanın ardından öğrenciler dersliklerine geçti.

Okula ilk kez başlayan anaokulu öğrencileri ise 4. sınıf öğrencileri tarafından balonlarla karşılandı. Miniklere ayrıca çikolata ikram edildi.

Yeni eğitim yılının ilk günü, okulda heyecan, mutluluk ve renkli görüntülere sahne oldu.