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Kaynak: İHA

Sahil bölgelerinde toplanması tamamlanan fındıkta, orta ve yüksek rakımlı alanlardaki çalışmalar son aşamaya geldi. Hasadını tamamlayan tarım üreticileri, ürünlerini nemden korumak ve kalitesini muhafaza etmek amacıyla gün boyu güneş altında harmanlama işlemi gerçekleştiriyor. Düzenli olarak karıştırılan fındıklar, nemli hava şartlarının olumsuz etkilerine karşı titizlikle kurumaya bırakılıyor.

Büyük emekle toplanan ürünlerin pazara hazırlanma süreci devam ederken piyasadaki fiyat dengeleri de şekillendi. Serbest piyasada fındık, randıman oranına bağlı olarak ortalama 170 lira bandından alıcı buluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bünyesinde ise 50 randıman fındığın kilogram satış fiyatı 250 lira seviyesinde işlem görüyor. Üreticiler, yoğun emek verdikleri mahsullerini en uygun şartlarda kurutarak piyasaya sunmayı amaçlıyor.