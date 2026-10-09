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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarmanın Dedektifleri (JASAT), Eylül ayı boyunca firari suçlulara yönelik dev bir operasyona imza attı.

Edinilen bilgiye göre, 01-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalar ve fiziki takip neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda firari kıskıvrak yakalandı.

10 YIL ÜZERİ CEZASI BULUNANLAR DA VAR

JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, nitelikli suçlardan aranan ve haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs başta olmak üzere, toplam 54 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla ele geçirildi.

FİRARİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 54 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Jandarma ekiplerinin bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik suç ve suçlularla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla süreceği bildirildi.