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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla toplam 735 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, son tarih ise 10 Temmuz 2026 saat 23.59.

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLERE BÜYÜK FIRSAT

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları kapsamında oluşturulan kaynaklarla; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, iş bulmalarına destek olacak teknolojilerin geliştirilmesi, korumalı işyeri destekleri, destekli istihdam projeleri ile engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projelere destek sağlanacak.

Verilecek desteklerin temel amacı; engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek, mesleki eğitim ve rehabilitasyon süreçlerini desteklemek ve işgücü piyasasına etkin şekilde katılımlarına katkı sunmak.

ORDU VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA HAYATA GEÇİRİLİYOR

Ordu Valiliği öncülüğünde, Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik önemli destekler sağlanıyor.

Destek programıyla engelli ve eski hükümlü bireylerin farklı sektörlerde kendi işlerini kurmaları ve işgücü piyasasında girişimci olarak yer almaları hedefleniyor.

735 BİN TL’YE KADAR HİBE VERİLECEK

Komisyon değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan projelerde;

Kuruluş giderleri için en fazla 40 bin TL

İşletme giderleri için en fazla 145 bin TL

Kuruluş (demirbaş) desteği için en fazla 550 bin TL

olmak üzere toplamda 735 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanabilecek.

Ücretsiz Proje Destek Ofisi Hizmet Veriyor

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ücretsiz Proje Destek Ofisi aracılığıyla engelli bireylere proje hazırlık süreçlerinde engelli koçları tarafından destek sağlanıyor, başvuru süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

Yetkililer, amaçlarının engelli bireylerin yalnızca iş arayan değil, aynı zamanda işveren olarak çalışma hayatında güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak olduğunu belirtiyor.

Kendi işini kurmak isteyen engelli bireyler ve eski hükümlü vatandaşlar, Ordu İŞKUR bünyesinde hizmet veren Ücretsiz Proje Destek Ofisi aracılığıyla proje hazırlama aşamasından başvuru sürecine kadar destek alabilecek. Uzman personel ve engelli koçları başvuru sahiplerine süreç boyunca rehberlik edecek.

DESTEKLENECEK PROJELER AÇIKLANDI

Destek kapsamında;

Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteği projeleri,

Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler,

Engellilerin işe yerleştirilmesi ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

İş bulmayı destekleyici teknolojik çözümler,

İstihdam edilebilirliği artırıcı mesleki eğitim projeleri,

Korumalı işyeri destek projeleri,

Destekli istihdam projeleri

desteklenecek.

DESTEKLİ İSTİHDAM PROJESİ DE DEVAM EDİYOR



İŞKUR’un Destekli İstihdam Projesi kapsamında otizmli, down sendromlu, serebral palsili ve zihinsel veya ruhsal engelli bireylerin iş hayatına katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda istihdam edilen engelli bireylerin ücretleri en az 6 ay, en fazla 12 ay süreyle asgari ücret üzerinden İŞKUR tarafından karşılanıyor. Ayrıca işyerlerinin engelli bireylerin çalışma koşullarına uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan giderlerin belirli bir kısmı da destekleniyor. Proje süresince Engelli İş Koçu/Danışmanı desteği de veriliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 10 TEMMUZ



2026/4 dönem kendi işini kurma hibe desteği başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi 10 Temmuz 2026 saat 23.59 olarak belirlendi.

Kendi işini kurmak isteyen engelli bireylerin başvurularını belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerekiyor. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İL MÜDÜRÜ AKKUŞ: "HEDEFİMİZ ENGELLİ BİREYLERİN İŞVEREN OLMASI"



Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz engelli bireylerimizin sadece iş arayan değil, aynı zamanda işveren olmalarını sağlamaktır. Engelli bireylerimizin üretime katılan, girişimcilik ruhunu hayata geçiren ve kendi işini kurarak işgücü piyasasında güçlü şekilde yer alan bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Başvuru süresinin sınırlı olması nedeniyle kendi işini kurma hayali bulunan vatandaşlarımızın başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları önem taşımaktadır."

DETAYLI BİLGİ NEREDEN ALINACAK?



Başvuru ve ayrıntılı bilgiler için vatandaşlar 0452 233 56 76 numaralı telefondan bilgi alabilecek. Ayrıca başvuru süreçleri İŞKUR ve Engelsiz İŞKUR internet sayfalarından takip edilebilecek. Başvuru sahipleri, Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ücretsiz Proje Destek Ofisine de bizzat müracaat edebilecek.