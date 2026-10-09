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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Altınordu ilçesinde çevreye yayılan kötü koku üzerine harekete geçen belediye ekipleri, karşılaştıkları çöp yığınlarını yaklaşık 6 saatlik çalışmayla temizledi. Karşıyaka Mahallesi’nde yalnız yaşayan 69 yaşındaki A.Ü.’nün evinden ve bahçesinden tam 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

KÖTÜ KOKU İHBARIYLA GİTTİLER

Karşıyaka Mahallesi’nde bir evden çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, 69 yaşındaki A.Ü.’nün yalnız yaşadığı evin odalarında ve bahçesinde uzun süredir biriktirildiği belirlenen çok miktarda çöp ve atıkla karşılaştı.

6 SAATTE 20 KAMYON ATIK ÇIKARILDI

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve iş makineleri bölgeye sevk edildi.

Zabıta ve polis ekiplerinin eşlik ettiği temizlik çalışmasında, evin bütün odalarında ve çevresinde biriken atıklar tahliye edildi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda evden ve bahçesinden toplam 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Temizliğin ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi. Mahalle sakinlerinin şikâyetine neden olan kötü koku sorunu da giderildi.

BAŞKAN TEPE: “YALNIZ YAŞAYAN KOMŞULARIMIZI GÖRMEZDEN GELMEYELİM”

Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çalışmanın ardından yaptığı açıklamada çevre ve halk sağlığını ilgilendiren ihbarların titizlikle değerlendirildiğini belirtti.

Tepe, özellikle yalnız yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyabilecek vatandaşlara karşı toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

“Çevre ve halk sağlığını ilgilendiren her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan noktalarda ekiplerimizle hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Bu tür durumlarda belediyelerimizin sorumluluğu kadar toplum olarak birbirimize karşı sorumluluğumuz da var.”

“BAZEN KÜÇÜK BİR BİLDİRİM ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR”

Komşuluk ilişkilerinin ve dayanışmanın önemine değinen Başkan Tepe, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle yalnız yaşayan, desteğe ihtiyaç duyabilecek hemşehrilerimizi görmezden gelmeyelim. Komşularımızın, yakınlarımızın durumunu takip edelim; ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir durumda ilgili kurumlara haber verelim.

Bazen zamanında yapılan küçük bir bildirim, hem bir vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hem de çevresindeki insanların sağlığının korunmasını sağlayabilir. Daha duyarlı ve birbirini gözeten bir toplum olduğumuzda bu tür sorunlara çok daha erken müdahale edebiliriz.”