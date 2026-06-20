Kaynak: İHA

Anne, baba ve oğul, üniversite hedefleri doğrultusunda aynı gün sınav heyecanını paylaşarak aynı okulda sınava katıldı.

İlçede postacı olarak görev yapan Ümit Yakan, eşi Ayşegül Yakan ve oğulları Arda Yakan, aylar süren hazırlıkların ardından YKS’ye girdi. Üniversite eğitimi almak isteyen aile bireyleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav merkezi olarak belirlenen Bolaman Anadolu Lisesi’nde ter döktü.

Aynı çatı altında sınava giren anne, baba ve oğul, sınav merkezindeki adaylar ve veliler tarafından da ilgiyle karşılandı. Birlikte çalışmanın kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını ifade eden aile, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin belirli bir yaşla sınırlı olmadığını ortaya koydu.