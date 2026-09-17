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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, 39. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen “Ahilik Yürüyüşü” ve kutlama programına katıldı.

Bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanan, ilimizde ise kutlamaların 19’uncusunun yapıldığı Ahilik Haftası kapsamında, İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan programa Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Kaya, 23. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ayhan Baş, bazı kurum yöneticileri, siyasi parti, meslek ve STK temsilcilerinin yanı sıra esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Program, Vali Erol, protokol üyeleri ve esnaf temsilcilerinin katılımıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Altınordu ilçesi Karapınar mahallesi 2. Sanayi Sitesinde bulunan Almina Düğün Salonu önünden başlayan ve Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde son bulan “Ahilik Yürüyüşü” ile başladı.

Altınordu Mesleki Eğitim Merkezinin bahçesinde düzenlenen ve Mehteran takımının gösterisi ile başlayıp konuşmalarla devam eden kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Kaya , “Bugün, bin yıllık bir kültürü yaşatmanın mutluluğunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bizlere bu gururu ve mutluluğu yaşatanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ahilik; sadece bir meslek örgütlenmesi değil; ahlakı, adaleti, dayanışmayı ve kaliteyi rehber edinen bir yaşam biçimidir. ‘Eline, beline, diline sahip ol’ diyen Ahi Evran'ın bu felsefesi, yüzyıllar geçse de biz esnafların en büyük kılavuzudur.” şeklinde konuştu.

Programda söz alan İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, "Ahilik kurumu, ayrım yapmadan bu coğrafyada yaşayan herkese elini ve gönlünü açmış ve sınırlarımız ötesinde de başka kültürlere ve toplumlara esin kaynağı olmuştur. Yaklaşık bin yıldır topraklarımızda hayat bulan Ahilik kurumunun kültürel, toplumsal ve siyasi boyutlu ilkeleri bugün dünya ülkelerinin her alandaki kalkınmalarına temel teşkil eden ahlaki değerler manzumesidir. Bu önemli mirasın, en iyi şekilde yaşatılması ve genç nesillere aktarılması noktasında gereken hassasiyeti gösteren esnaf ve sanatkârlarımıza, Ahilik sistemini yaşatmaya devam ettirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Ahiliği, nostaljik bir olay gibi ele almayalım. Yılda bir hafta değil, 365 gün, hatta 24 saat rüyalarımızda dahi ahilik duygusuyla ahlaklanalım. Elimizi işe, gönlümüzü ahlaka ayırmamız lazım. Dilimize de doğruyu ifade ettirerek ahiliği bir nostaljik olay olarak değil, yılda bir hafta Ahilik Haftası olarak değil, bütün hayatımıza oturtmamız lazım. Ahilik sadece bir esnafın işi değil; müteahhidin de, doktorun da, iş adamının da hepimizin işi. Onun için emredildiği gibi dosdoğru olalım. Bunu yaparken yeniliklere ağırlık verelim. Yani Ahi Evran döneminde ahilik bir hafta kutlanmıyordu. Bütün hayatlarında oturmuştu.”

Konuşmaların ardından, “Yılın Ahisi” ödülüne layık görülen "tornacılık" mesleğini icra eden Zekeriya Şentürk, “Yılın Çırağı” ödülüne, Ordu Altınordu Mesleki Eğitim Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ‘Aşçılık’ dalında eğitim gören ve Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Gastronomi Yarışmasında Karadeniz Bölge ikinciliği ile gümüş madalya kazanan 12. sınıf öğrencisi Tufan Polat, “Yılın Kalfası” ödülüne, Ordu Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ‘Aşçılık’ dalında eğitim gören ve yılın kalfası olarak seçilen ve aynı zamanda gastro festivalinde il birinciliği ile altın madalya kazanan Sevilay Karahasan’a plaketleri ve para ödülleri, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinlik kapsamında katılımcılara ayrıca, ahilik pilavı, tatlı ve ayran ikram edildi. Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol üyeleri, programa katılanlara pilav ikramında bulundu.