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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da 18-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda kaçakçılık, narkotik, trafik ve asayiş alanlarında çok sayıda işlem yapıldı.

Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında Altınordu ve Ünye’deki iş yerlerinde yapılan denetimlerde toplam 518 puro, 1.173 cinsel içerikli takviye gıda ve 46 sigara sarma kâğıdı ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerinin 20 operasyonunda 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 135 gram sentetik kannabinoid, 20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 27 adet ecstasy ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 34 bin 402 araç kontrol edildi, 6 bin 369 sürücüye ceza uygulandı, 63 araç trafikten men edildi, 122 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı dönemde meydana gelen 89 yaralamalı kazada 119 kişi yaralandı.

Asayiş uygulamalarında çeşitli kabahatlerden 200’den fazla kişiye işlem yapılırken, aranması bulunan 32 kişi yakalandı, bunlardan 12’si tutuklandı. Ordu Valiliği, denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.