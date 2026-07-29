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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelindeki sahillerde yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle 29 Temmuz Çarşamba günü denize girmeyi yasakladı. Kararın, olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alındığı bildirildi.

YÜKSEK DALGA VE ÇEKEN AKINTI BEKLENİYOR

Ordu Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşmasının beklendiğini duyurdu.

VALİLİKTEN YASAK KARARI

Meteorolojik risk nedeniyle Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, 29 Temmuz Çarşamba günü il genelinde denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla alınan karara vatandaşların uymalarının büyük önem taşıdığı belirtilerek, tüm vatandaşlardan ve yetkililerden gerekli hassasiyetin göstermeleri istendi.

Açıklama, Ordu Valisi Muammer Erol'un imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.