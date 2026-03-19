Ünye Fatsa karayolunda seyir halindeki araçta çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler inceleme başlattı.



ARAÇTAN YÜKSELEN DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Ordu’da Ünye Fatsa karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, gün içinde yoğun trafik akışının olduğu güzergahta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı alevler içinde bıraktı. Sürücünün durumu fark ederek aracı yol kenarına çekmesi olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeninin yapılacak teknik değerlendirme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.