Erzurum'un Yakutiye ilçesi MNG AVM kavşağında meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.
Feci kazada ortalık savaş alanına döndü... Adeta can pazarı yaşandı
Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanırken çok sayıda araç hurdaya döndü.Derleyen: Sinan Başhan
Haberi Paylaş
1 8
İlk belirlemelere göre 4 aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
2 8
Kazada kavşağa kontrolsüz giren araçlar kafa kafaya çarpıştı.
3 8
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
4 8
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
5 8
Yaralılar ambulanslarla Şehir Hastanesi ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
6 8
Polis kaza sonrası bölgede inceleme başlattı.
7 8
Araçta sıkışan sürücüye AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
8 8
Kaynak: İHA