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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen emniyet ve asayiş çalışmalarının bilançosunu açıkladı.

Bir haftalık süreçte 11 bin 25 kişinin GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik denetimlerinde 13 bin 607 araç kontrol edilirken, narkotik operasyonlarında 6 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ürünü, bir gümrük kaçağı araç, kuru sıkı tabanca ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.