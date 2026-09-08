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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde üst yönetimde değişim sürüyor. İmar Daire Başkanlığı’ndaki görev değişikliğinin ardından bu kez 7 daire başkanlığında yeni görevlendirmeler yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey kadrolarda dikkat çeken bir değişim daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde İmar Daire Başkanlığı’nda yapılan görev değişikliğinin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin “A Takımı” olarak nitelendirilen yönetim kadrosunda yeni bir düzenlemeye gidildi.

7 DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Son değişiklik kapsamında 7 daire başkanı mevcut görevlerinden alındı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zabit Yön dışındaki isimlerin başka daire başkanlıklarına atandığı öğrenildi. Böylece Büyükşehir Belediyesi’nde birçok önemli birimin yönetimi yeniden şekillendi.

İŞTE YENİ DAİRE BAŞKANLARI

Yeni görevlendirmelerle birlikte;

İştirakler Daire Başkanlığı’na Aytekin Başköy,

Fen İşleri Daire Başkanlığı’na Zeki Mut,

Afet İşleri Daire Başkanlığı’na Yalçın Dumlu,

Veterinerlik Daire Başkanlığı’na Uğur Arslan,

İklim Değişikliği Daire Başkanlığı’na Kaan Kara,

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na Sibel Öztürk,

Etüt Proje Daire Başkanlığı’na Cenk Demirci getirildi.

BÜYÜKŞEHİR’DE KADRO HAREKETLİLİĞİ

İmar Daire Başkanlığı’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan görev değişikliğinin hemen ardından 7 daire başkanlığını kapsayan yeni düzenlemenin yapılması, Ordu Büyükşehir Belediyesi üst yönetimindeki kadro hareketliliğinin devam ettiğini ortaya koydu.