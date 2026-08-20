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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde restore edilerek turizme kazandırılan “İbrahim Tatlıses’in Büyüdüğü Mağara”, ziyaretçi sayısıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçının çocukluk yıllarından izler taşıyan ve müze ev olarak düzenlenen yapının beklenen ilgiyi görmediği öne sürüldü.

Haliliye Belediyesi tarafından Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak amacıyla restore edilen mağara, doğal dokusu korunarak yeniden düzenlendi. İç mekâna İbrahim Tatlıses’in yaşamından kesitleri yansıtan çeşitli unsurlar da eklendi.

2 YILDA 250 KİŞİ İDDİASI

Müzenin ziyarete açılmasının üzerinden geçen yaklaşık iki yıllık dönemde toplam ziyaretçi sayısının yalnızca 250'de kaldığı ileri sürüldü.

Bu rakam doğruysa müzeyi günde ortalama bir kişinin bile ziyaret etmediği ortaya çıkıyor. Şanlıurfa’nın yoğun turist trafiği ve Tatlıses’in geniş hayran kitlesine rağmen ortaya çıkan tablo sosyal medyada da tartışma yarattı.

“ORADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM”

İbrahim Tatlıses, geçmişte yaptığı açıklamalarda çocukluğunun geçtiği mağaranın hayatındaki öneminden söz etmişti. Ünlü sanatçı, doğduğu yerle gurur duyduğunu belirterek, “Orada doğduğum için iftihar ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TANITIM VE KONUM ETKİLİ Mİ?

Müzenin düşük ziyaretçi sayısında tanıtım eksikliği ve konumunun etkili olabileceği belirtiliyor. Bölge turizmine katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen müzenin ziyaretçi sayısını artırmak için yeni bir çalışma yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.