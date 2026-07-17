Teknoloji dünyasına sızan son bilgilere göre şirketin ilk ürünü; ekranı bulunmayan, ancak kamera ve gelişmiş sensörlerle donatılmış taşınabilir bir yapay zekâ hoparlörü olacak. OpenAI'ın şirket içinde "hoparlör" yerine "yapay zekâ çağının ev bilgisayarı" olarak tanımladığı bu cihaz, kullanıcıyı ve çevresini aktif olarak algılayabilen akıllı bir yaşam asistanı olarak kurgulanıyor.

Eski Apple tasarım şefi Jony Ive'ın kurduğu ve OpenAI bünyesine katılan "io Products" ortaklığıyla geliştirilen cihaz, geleneksel akıllı hoparlör standartlarını tamamen yıkmayı hedefliyor. Sadece sesli komutlara yanıt veren sıradan asistanların aksine bu yeni bilgisayar türü; entegre kameraları, hareketli mekanik parçaları ve ortam sensörleri sayesinde kullanıcının oda içindeki hareketlerini, bağlamını ve yaşam alanını anlık olarak analiz edebilecek.

EV İÇİNDE ÖZGÜRCE TAŞINABİLECEK

Mevcut akıllı hoparlörlerin büyük bir bölümü sürekli elektrik bağlantısına ihtiyaç duyarken, OpenAI'ın yeni cihazı güçlü ve şarj edilebilir bir batarya mimarisiyle geliyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazı gün boyunca ev işlerini yaparken yanlarında taşıyabilecek. Örneğin; mutfakta yemek hazırlarken tezgaha konulabilen cihaz, çamaşır odasına veya yatak odasına kolayca taşınarak kesintisiz ve dinamik bir yapay zekâ eşlikçisi (companion) deneyimi sunacak.

APPLE İLE YAŞANAN TİCARİ SIR DAVASI GÜNDEMDE

OpenAI'ın donanım dünyasındaki bu agresif ilerleyişi, teknoloji dünyasında büyük bir hukuki savaşı da beraberinde getirdi. Apple; OpenAI, donanım iştiraki io Products ve bazı eski çalışanlarına karşı federal mahkemede 41 sayfalık ağır bir ticari sır hırsızlığı davası açtı.

Dava dosyasındaki iddialara göre OpenAI; aralarında Apple'ın eski Ürün Tasarım Başkan Yardımcısı Tang Yew Tan'ın da bulunduğu yüzlerce mühendisi transfer etti. İşe alım mülakatlarında adaylardan Apple'a ait unreleased (henüz fırlatılmamış) prototipleri, batarya tasarımlarını ve CAD dosyalarını yanlarında getirmelerini talep ettiği öne sürülen OpenAI, Apple'ın AR-GE birikimini usulsüz kullanmakla suçlanıyor. OpenAI cephesi ise geliştirilen hoparlör projesinin hiçbir ticari sırrı ihlal etmediğini ve tamamen özgün bir mühendislikle üretildiğini savunuyor.

HEDEFTE AKILLI TELEFONLARIN YERİNİ ALMAK VAR

Sızan raporlar, ekranı olmayan bu taşınabilir yapay zekâ hoparlörünün OpenAI için sadece bir başlangıç olduğunu gösteriyor. Şirketin arka planda yürüttüğü yaklaşık beş farklı donanım projesi daha mevcut. OpenAI'ın uzun vadeli vizyonunda; akıllı telefonların tahtını sallayabilecek mobil yapay zekâ cihazları, boyuna takılabilen akıllı kolyeler/giyilebilir teknolojiler ve gelişmiş ev robotları projeleri yer alıyor.