Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun son maçında Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da Onana'nın yerine kaleyi koruyan 20 yaşındaki genç file bekçisi Onuralp Çevikkan maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ONURALP ÇEVİKKAN: 'TRABZONSPOR'DA ŞANS BULMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR'

Trabzonspor'da forma şansı bulmasının kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Onuralp, "Çok iyi çalışmıştık, taktik disipline sadık kaldık. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Mutluyum. Hedefimiz kupayı almak olacak. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Böylesine büyük bir kulüpte şans bulmak benim için büyük bir gurur. Bu kulüple birlikte kupalar almak, efsanelerin arasına adımı yazdırmak istiyorum." dedi.