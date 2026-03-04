Yeniçağ Gazetesi
Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Milan Skriniar’a ilgi giderek artıyor. Deneyimli savunmacıya İtalyan devi talip oldu. Slovak stoperin transfer konusundaki niyeti de netleşti. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 1

Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla sergilediği başarılı performansla Avrupa futbol piyasasında yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 2

Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve kaptanlık pazubendini takan Slovak stoper, İtalya’dan ciddi bir ilginin odağında.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 3

Areanapoli’nin haberine göre; Napoli, tecrübeli savunmacının durumunu yakından takip ediyor.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 4

Haberde, teknik direktör Antonio Conte görevine devam ederse, bir dönem Milan’ın da gündeminde olan Slovak savunmacının Napoli’nin öncelikli hedefi olacağı vurgulandı.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 5

Serie A’ya Dönüşe Sıcak Bakıyor
Daha önce Inter forması giyen Skriniar’ın İtalya’ya geri dönme fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 6

Conte’nin oyuncuya duyduğu hayranlık vurgulanırken, deneyimli teknik adamın savunma hattını onun etrafında yeniden kurmayı planladığı ifade edildi.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 7

Deneyimli savunmacı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 35 maça çıktı ve takımına 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 8


Skriniar, Avrupa Ligi’nde İstanbul’da oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 9

Deneyimli yıldızın 2 hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 10

Fenerbahçe’de yıllık 8 milyon Euro kazanan Milan Skriniar’ın sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor.

Dünya devi talip: Skriniar, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Niyeti belli oldu - Resim: 11

Fenerbahçe, Skriniar’ı kaybetmek istemese de transfer sürecinde oyuncunun kararı belirleyici olacak.

