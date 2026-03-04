2024 yerel seçimlerinde yüzde 52 oy alarak göreve seçilen Nihat Doğan, yaptığı yazılı açıklamada kendisi ve ailesine yönelik “mesnetsiz iftiralar” olduğunu öne sürdü.

'ŞER ODAKLARI VE İÇİMİZDEKİ BAZI İFTİRA SAHİPLERİ'

Doğan’ın açıklaması şöyle oldu:

“Uzun zamandır üzerimize kurulan oyunlara, ailemizi hedef alan mesnetsiz iftiralara ve gündemimizi kirletmek isteyen odaklara karşı dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Şer odakları ve içimizdeki bazı iftira sahipleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır.

Bu süreçte hem hukukun selameti hem de aziz milletimize karşı daha şeffaf olabilmek adına; sürecimiz netlik kazanana kadar ve partimize en küçük bir zarar gelmemesi için partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.

AKP’li Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan

Adalet tecelli ettiğinde; süreçte kimlerin eli olduğunu, kimlerin hangi çıkar hesapları içerisinde hareket ettiğini tüm açıklığıyla basın mensuplarımız aracılığıyla siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşacağız. Hiçbir gerçek gizli kalmayacaktır.

Adalet yerini bulana kadar belediye başkanlığı görevimizi bağımsız olarak, aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz. Bizim için esas olan makam değil, milletimizin emanetidir.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Değerlerimizden, hizmet anlayışımızdan ve milletimize olan bağlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”