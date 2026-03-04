ABD ve İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı, Orta Doğu’yu adeta ateş çemberi içerisine aldı. İran ise, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık, İsrail’i ve bölgedeki ABD üslerini bombalamaya devam ediyor.

Öte yandan yaşanan çatışmalar ile ilgili, sosyal medya birçok sahte video paylaşılıyor.

90 GÜN HESABI KAPATILACAK

Sosyal medya platformu X, ABD, İsrail ve İran arasında geçen çatışmalar ile ilgili sahte paylaşımda bulunan hesapların inceleme altına alınacağını açıkladı.

X’den yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla yapay zeka ile oluşturulmuş çatışma görüntüsü paylaşanların, içeriğin yapay zeka ile oluşturulduğunu belirtmeden paylaşması durumunda önce para kazanması 90 gün süreyle kapatılacak, tekrarlaması durumunda ise hesabı süresiz şekilde askıya alınacak" sözleri sarf edildi.