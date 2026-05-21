Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile yolların ayrılmasının ardından Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi.
Öte yandan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör arayışını da sürdürüyor.
ÖZEN'DEN 16 FUTBOLCU İÇİN AYRILIK RAPORU
Beşiktaş, Önder Özen için dün resmi açıklama yaparken 56 yaşındaki futbol adamı apar topar çalışmalara başladı. Yeni sezonun kadro çalışmalarına derhal başlayan Özen'in tam 16 futbolcu için "Gitsin" raporu verdiği Türkiye Gazetesi'nde yer aldı.
Önder Özen'in kadro raporlaması şöyle:
Kadroda tutulacaklar: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan, Yasin Özcan, Rıdvan Yılmaz, Murillo, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Vaclav Cerny ve Oh.
Gönderilecekler: Vasquez, Djalo, Uduokhai, Tayyip Talha, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Emrecan Uzunhan, Al-Musrati, Arda Kılıç, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Can Keleş, Jota Silva, Cengiz Ünder.
Kararı yeni teknik direktöre bırakılacaklar: El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Rashica, Kartal Kayra, Salih Uçan, Asllani, Elan Ricardo.