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Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen'in imza töreninde yaptığı "PPDA'da zirvede olacağız" açıklaması, siyah-beyazlıların yeni futbol anlayışını ortaya koydu.

Vincenzo Italiano'nun son 6 sezondaki verileri, Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon çok daha agresif ve önde baskı yapan bir takım kimliğine bürüneceğini gösteriyor.

PPDA NEDİR?

Futbolda son yıllarda en çok kullanılan baskı göstergelerinden biri olan PPDA (Passes Per Defensive Action), rakibin her savunma aksiyonuna karşı kaç pas yapabildiğini ölçüyor.

Bir takımın PPDA değeri ne kadar düşükse, rakibe o kadar az pas yapma fırsatı tanıyor ve baskıyı daha yoğun uyguluyor anlamına geliyor.

Örneğin 7 PPDA değeri elit seviyede agresif presi ifade ederken 12 ve üzeri değerler daha geride bekleyen takımları işaret ediyor.

ITALIANO'NUN TAKIMLARI PRESİN USTASI

İtalyan teknik adamın son altı sezondaki takımları incelendiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor.

Özellikle 2024/25 sezonunda Bologna'nın Serie A'nın en yüksek pres yapan takımı olması dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ SON YILLARDA GERİDE KALDI

Paylaşılan verilere göre Beşiktaş son yıllarda zaman zaman ligin en iyi pres yapan ekiplerinden biri olsa da özellikle son yıllarda bu alanda geride kaldı. Beşiktaş son sezonda ligde en iyi PPDA istatistiğine sahip 6. takım konumunda.

2025/26 sezonu PPDA sıralaması

1. Galatasaray - 8.8

2. Fenerbahçe - 8.8

3. Samsunspor - 9.7

4. Rams Başakşehir - 10.0

5. Göztepe - 10.1

6. Beşiktaş - 10.2

BEŞİKTAŞ'I NASIL BİR OYUN BEKLİYOR?

Italiano'nun Fiorentina ve Bologna dönemleri incelendiğinde Beşiktaş'ta şu değişimler bekleniyor.

-Rakip stoperlere yoğun baskı

-Önde adam adama pres

-Top kaybı sonrası anında karşı baskı

-Daha yüksek blokta kurulan savunma çizgisi

-Daha dikine ve hızlı hücumlar