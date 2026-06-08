Kebapçıda döner bıçaklı kavga: İş yeri sahibi ve çalışan yaralandı

İddiaya göre, iş yeri sahibi Amra A. (23) ve çalışan Almuntesar A. (21) ile Hadi E. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce taraflar arasında arbede yaşandı.