Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir kebap salonunda yaşanan kavga, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi.
Kebapçıda döner bıçaklı kavga: İş yeri sahibi ve çalışan yaralandı
Kayseri'de bir kebap salonunda çıkan tartışma kanlı bitti. Döner bıçağının kullanıldığı kavgada iş yeri sahibi ile bir çalışan yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
İddiaya göre, iş yeri sahibi Amra A. (23) ve çalışan Almuntesar A. (21) ile Hadi E. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce taraflar arasında arbede yaşandı.
Döner bıçağıyla saldırdı
Kavga sırasında Hadi E.'nin döner bıçağıyla iş yeri sahibi ve çalışanı yaraladığı öne sürüldü. Yaralanan iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Polis şüphelinin peşinde
Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.