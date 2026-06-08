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Lüks ve sıra dışı akıllı telefon tasarımlarıyla adından söz ettiren Caviar, yeni "Masters of Time" koleksiyonunu teknoloji ve saat tutkunlarının beğenisine sundu. Şirket, iPhone 17 Pro Max'i yüksek segment mekanik saatlerle bir araya getiren özel bir tasarım geliştirdi.

Yeni seride yalnızca dekoratif bir saat görünümü kullanılmak yerine, gerçek İsviçre yapımı mekanik saatlerin telefona entegre edilebildiği özel bir sistem tercih edildi.

TELEFONUN ARKASINA SAAT TAKILIYOR

"Watch Vault" adı verilen özel mekanizma sayesinde uyumlu mekanik saatler telefonun arkasına güvenli şekilde monte edilebiliyor. Kullanıcılar, tasarımda yer alan küçük kolu çevirerek saati yerinden çıkarabiliyor ve standart kayışa takarak bileklerinde kullanabiliyor.

Sistem, saat kasasının zarar görmesini önlemek amacıyla koruyucu yüzeylerle desteklenirken, saat çıkarıldığında oluşan boşluğu kapatmak için dekoratif metal bir plaka da sunuluyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Koleksiyonun en dikkat çekici modeli, beyaz altın ve göktaşı detaylarıyla süslenen Patek Philippe saatli "Celestial" versiyonu oldu. Bu model için belirlenen satış fiyatı 215 bin 360 dolar olarak açıklandı.

Seride yer alan ve Omega saatlerle uyumlu olarak tasarlanan titanyum gövdeli modelin başlangıç fiyatı ise 49 bin 640 dolar seviyesinde bulunuyor.

Geleneksel saatçiliği modern akıllı telefon teknolojisiyle buluşturan koleksiyonun, sınırlı sayıda üretileceği ve üst gelir grubundaki koleksiyonerlere hitap edeceği belirtiliyor.