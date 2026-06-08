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Karabük'te Filyos Çayı kenarında mola verdiği sırada dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i bulmak için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleri mevkisinde mola verdi.

CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten

SUYA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILDI

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.

Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, Erten'in bulunması için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.