SGK'da devlet katkısı kesildi: Emekli maaş zamlarını vuracak

"Bunun anlamı, SGK’nın toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 17’sine tekabül eden tutarın her ay düzenli olarak SGK’ya aktarılmayacağıdır. Bunun yerine kurumun vereceği finansman açığı, Hazine'den 'açık finansmanı' şeklinde reform öncesinde eskiden olduğu gibi karşılanacak."