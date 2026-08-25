Kaza, Nakkaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bahçeye girerek binanın duvarına çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.