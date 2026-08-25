Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek

Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek

İstanbul çevresindeki arsa ve arazi yatırımlarında merkez anlayışı değişirken; yeni metro hatları, sanayi bölgeleri ve lojistik projeleri gayrimenkul piyasasını yeniden yönlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 1

İstanbul ve çevresindeki gayrimenkul piyasasında yatırım kararları; ulaşım projeleri, altyapı hamleleri ve istihdam olanaklarıyla yeniden şekilleniyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 2

Piyasadaki gelişmeleri değerlendiren Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, arsa ve arazi alımlarında sadece merkeze yakınlığın ya da fiyatın değil, ulaşım süresi ve imar imkânlarının da esas alınması gerektiğini ifade etti.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 3

Halkalı–Arnavutköy metro hattının faaliyete geçmesi bölgenin erişilebilirliğini güçlendiriyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 4

İstanbul Havalimanı etrafındaki ticari canlılık Arnavutköy ve Taşoluk bölgelerindeki gayrimenkul talebini artırıyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 5

Özelmacıklı, Arnavutköy özelinde metroya ve mevcut yerleşim alanlarına kolay ulaşılabilen konumların daha güçlü bir potansiyel taşıdığını belirtti.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 6

Yatırımcıların karar alırken yalnızca Kanal İstanbul veya Yenişehir projelerine odaklanmaması gerektiğine dikkat çekti.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 7

İmar planlarının, su havzalarının, kamulaştırma durumlarının ve diğer kamusal kısıtlamaların parsel bazında detaylıca incelenmesi gerektiğini vurguladı.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 8

Öte yandan Halkalı–Kapıkule demiryolu projesiyle kentin batı koridorundaki hareketliliğin ivme kazanması öngörülüyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 9

Bu doğrultuda Halkalı, Ispartakule ve Bahçeşehir konut alanında öne çıkarken; Çatalca, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu hattı sanayi ile lojistik yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 10

Anadolu Yakası'nda Pendik, Kurtköy ve Tuzla bölgesi; havalimanı, Marmaray, YHT, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu entegrasyonu sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 11

Doğu aksındaki Gebze ve Darıca ise sanayi kapasiteleriyle öne çıkarken, Gebze OSB–Darıca Sahil Metro Hattı'nın bölgedeki ulaşım ağını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 12

Uzman değerlendirmelerine göre Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Şile, Pendik, Tuzla, Çerkezköy ve Çorlu gibi hatlar takip edilmesi gereken ana bölgeler arasında bulunuyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 13

Buna karşın aynı ilçe sınırları içindeki parsellerin dahi imar hakları ve kullanım imkânları büyük farklılıklar gösterebiliyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 14

Doğru taşınmazı seçmenin kritik olduğunu belirten Özelmacıklı, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 15

Sadece en ucuz araziyi aramak yerine geleceği olan ve kullanım kabiliyeti bulunan gayrimenkullere yönelmek gerekiyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 16

Tapu niteliği, imar durumu, kadastral yol varlığı, altyapı imkânları ile parselin büyüklüğü ve geometrisi eksiksiz araştırılmalı.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 17

Bir ulaşım projesinin sadece duyurulması değer artışı için yeterli olmuyor.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 18

Projenin yapım süreci, istasyon noktaları, imar planları ve bölgenin getiri potansiyeli birlikte değerlendirilmeli.

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Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek - Resim: 19

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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