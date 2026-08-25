İstanbul ve çevresindeki gayrimenkul piyasasında yatırım kararları; ulaşım projeleri, altyapı hamleleri ve istihdam olanaklarıyla yeniden şekilleniyor.
Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek
İstanbul çevresindeki arsa ve arazi yatırımlarında merkez anlayışı değişirken; yeni metro hatları, sanayi bölgeleri ve lojistik projeleri gayrimenkul piyasasını yeniden yönlendiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasadaki gelişmeleri değerlendiren Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, arsa ve arazi alımlarında sadece merkeze yakınlığın ya da fiyatın değil, ulaşım süresi ve imar imkânlarının da esas alınması gerektiğini ifade etti.
Halkalı–Arnavutköy metro hattının faaliyete geçmesi bölgenin erişilebilirliğini güçlendiriyor.
İstanbul Havalimanı etrafındaki ticari canlılık Arnavutköy ve Taşoluk bölgelerindeki gayrimenkul talebini artırıyor.
Özelmacıklı, Arnavutköy özelinde metroya ve mevcut yerleşim alanlarına kolay ulaşılabilen konumların daha güçlü bir potansiyel taşıdığını belirtti.
Yatırımcıların karar alırken yalnızca Kanal İstanbul veya Yenişehir projelerine odaklanmaması gerektiğine dikkat çekti.
İmar planlarının, su havzalarının, kamulaştırma durumlarının ve diğer kamusal kısıtlamaların parsel bazında detaylıca incelenmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Halkalı–Kapıkule demiryolu projesiyle kentin batı koridorundaki hareketliliğin ivme kazanması öngörülüyor.
Bu doğrultuda Halkalı, Ispartakule ve Bahçeşehir konut alanında öne çıkarken; Çatalca, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu hattı sanayi ile lojistik yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
Anadolu Yakası'nda Pendik, Kurtköy ve Tuzla bölgesi; havalimanı, Marmaray, YHT, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu entegrasyonu sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Doğu aksındaki Gebze ve Darıca ise sanayi kapasiteleriyle öne çıkarken, Gebze OSB–Darıca Sahil Metro Hattı'nın bölgedeki ulaşım ağını daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Uzman değerlendirmelerine göre Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Şile, Pendik, Tuzla, Çerkezköy ve Çorlu gibi hatlar takip edilmesi gereken ana bölgeler arasında bulunuyor.
Buna karşın aynı ilçe sınırları içindeki parsellerin dahi imar hakları ve kullanım imkânları büyük farklılıklar gösterebiliyor.
Doğru taşınmazı seçmenin kritik olduğunu belirten Özelmacıklı, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
Sadece en ucuz araziyi aramak yerine geleceği olan ve kullanım kabiliyeti bulunan gayrimenkullere yönelmek gerekiyor.
Tapu niteliği, imar durumu, kadastral yol varlığı, altyapı imkânları ile parselin büyüklüğü ve geometrisi eksiksiz araştırılmalı.
Bir ulaşım projesinin sadece duyurulması değer artışı için yeterli olmuyor.
Projenin yapım süreci, istasyon noktaları, imar planları ve bölgenin getiri potansiyeli birlikte değerlendirilmeli.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.