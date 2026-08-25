Yatırım haritası değişti: Buradan arsa alan köşeyi dönecek

Piyasadaki gelişmeleri değerlendiren Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, arsa ve arazi alımlarında sadece merkeze yakınlığın ya da fiyatın değil, ulaşım süresi ve imar imkânlarının da esas alınması gerektiğini ifade etti.