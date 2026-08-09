Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı gruptakiler, S.M. ile N.M.'ye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırarak yaraladı.

Önce biber gazı sıktılar, sonra bıçakla saldırdılar: Kayseri’de kanlı hesaplaşma - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kavgada ağır yaralanan S.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.