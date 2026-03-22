Bolu'da iki grup arasında 'alacak-verecek' meselesi yüzünden başlayan husumet, barışma buluşmasında silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgaya mahalleli de karıştı. Polis ekipleri kavgayı biber gazı sıkarak ayırırken, olayda şans eseri vurulan olmadı. 3 kişi ise kavgayı ayırmak için atılan biber gazından etkilendi.

Olay, Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre, aralarında 'alacak-verecek' meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, dün gece saatlerinde kavga etti. Olayın ardından bugün gece saatlerinde telefonla görüşen taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmamak üzere anlaşıp yüz yüze konuşmak için Çıkınlar Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde sözleşti.

KONUŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Araçla buluşma noktasına gelen grup ile apartman önünde bekleyenler arasında başlayan konuşma, kısa sürede alevlenerek yeniden tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine araçla gelen gruptaki şüpheliler, yanlarında getirdikleri tabancayla ateş açtı. Silahlı kavgada şans eseri kurşunların isabet ettiği kimse olmazken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Silahların patlamasıyla tansiyonun yükseldiği olayda, karşı binadaki vatandaşların da henüz belirlenemeyen bir sebeple sürece dahil olmasıyla arbede büyüdü. Sokak ortasındaki çatışmayı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye vakit kaybetmeden çok sayıda polis ve sağlık görevlisi yönlendirildi. Emniyet güçleri, olay yerinde titiz bir boş kovan incelemesi gerçekleştirirken, silahlı çatışmanın ardından araçla bölgeden uzaklaşan şüphelilerin izini sürüyor.