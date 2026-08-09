Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın şirketi, Türkiye'de adına izinsiz şekilde marka tescili yapılmasına karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme, "RIANNA" ibaresinin Rihanna ile karıştırılma ihtimali bulunduğuna hükmederek marka tescilini tamamen iptal etti.
Adını bir harfle değiştirip tescil ettirmişlerdi: Rihanna Türkiye’de açtığı marka davasını kazandı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, "RIANNA" ibaresiyle marka tescili yaptıran tarafa karşı açtığı davada zafer kazandı. Mahkeme, tek harflik farkın tüketicilerde yanılsama yaratabileceğine ve isimlerin karıştırılma ihtimali bulunduğuna hükmederek tescili tamamen iptal etti.Kaynak: Diğer
Ekonomim'de yer alan habere göre, dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın şirketi, adının Türkiye'de izinsiz kullanılmasına karşı açtığı davadan zaferle çıktı. Mahkeme, sanatçının adıyla yalnızca bir harf farklılık gösteren "RIANNA" ibaresiyle yapılan marka tescilini hükümsüz kıldı.
Verilen kararla birlikte, söz konusu markanın tescili tamamen iptal edildi. Mahkemenin değerlendirmesinde, iki isim arasındaki küçük farklılığın ortalama tüketici açısından karışıklığı önlemeye yeterli olmadığı sonucuna varıldı.
Rihanna'nın avukatları, sanatçının dünya çapındaki tanınırlığına vurgu yaparak "RIANNA" ibaresinin Rihanna'nın adıyla neredeyse birebir aynı olduğunu öne sürdü.
Avukatlar, aradaki tek harflik farkın iki markayı birbirinden ayırmaya yeterli olmadığını ve tüketiciler açısından yanılsama yaratabileceğini belirtti.
Davalı taraf ise "Rianna" kelimesinin Arapça kökenli olduğunu ve "güzel koku" anlamına geldiğini ileri sürerek davanın reddedilmesini talep etti.
Ancak mahkeme, yapılan incelemenin ardından iki isim arasındaki küçük farklılığa rağmen ortalama bir tüketicinin "RIANNA" ile "Rihanna" ifadelerini karıştırabileceğine karar verdi.
Bu değerlendirme doğrultusunda "RIANNA" ibaresiyle alınan marka tescili hükümsüz kılındı.
Mahkemenin kararı, Rihanna'nın şirketinin Türkiye'de sanatçının adına ilişkin marka haklarını korumak amacıyla açtığı davada elde ettiği sonucu ortaya koydu.
Dava, ünlü isimlerin marka haklarının Türkiye'de üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına ilişkin hukuki mücadelelerin de gündeme gelmesine neden oldu.
Türkiye'de marka haklarını korumak amacıyla yargıya başvuran küresel isim Rihanna ile sınırlı kalmadı.
ABD'li şarkıcı Beyoncé de isminin Türkiye'de üçüncü kişiler tarafından tescil ettirilmesi üzerine benzer bir hukuki süreç başlattı.