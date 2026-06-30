C Grubu'ndaki üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaşan ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü tamamen ele geçirerek parkeden 98-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla üçte üç yapan Milliler, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Ömer Kutluay durdurulamıyor: U17 Milli Takımımız Dünya Kupası'nda 3'te 3 yaptı - Resim : 1

ÖMER KUTLUAY YİNE SAHNEDE

Turnuvaya damga vuran isim olmayı sürdüren Ömer Kutluay, Porto Riko karşısında da adeta resital sundu.

İbrahim Kutluay'ın oğlu, mücadeleyi 32 sayı, 7 ribaund ve 12 asistle tamamlayarak galibiyetin başrol oyuncusu oldu.

Darius Karutasu 23 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle skora önemli katkı verirken, Noyan Tolan 12 sayı, Ömer Yusuf Şık ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

Ömer Kutluay durdurulamıyor: U17 Milli Takımımız Dünya Kupası'nda 3'te 3 yaptı - Resim : 2

GRUP LİDERİ OLARAK SON 16'DA

İlk periyodu 29-23 önde geçen Türkiye, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 57-35 üstün girdi.

Üçüncü periyotta da temposunu düşürmeyen ay-yıldızlı ekip, son bölüme 77-54 önde girerken karşılaşmayı 98-77 kazanarak grup aşamasını namağlup tamamladı.

İlk mağlubiyetini alan Porto Riko ise grubu ikinci sırada bitirdi.

Ömer Kutluay durdurulamıyor: U17 Milli Takımımız Dünya Kupası'nda 3'te 3 yaptı - Resim : 3

RAKİP VENEZUELA

C Grubu'nu lider tamamlayan U17 Milli Takımı, son 16 turunda 1 Temmuz Salı günü Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Porto Riko ise Fildişi Sahili ile çeyrek final bileti için mücadele edecek.