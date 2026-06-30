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C Grubu'ndaki üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaşan ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü tamamen ele geçirerek parkeden 98-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla üçte üç yapan Milliler, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

ÖMER KUTLUAY YİNE SAHNEDE

Turnuvaya damga vuran isim olmayı sürdüren Ömer Kutluay, Porto Riko karşısında da adeta resital sundu.

İbrahim Kutluay'ın oğlu, mücadeleyi 32 sayı, 7 ribaund ve 12 asistle tamamlayarak galibiyetin başrol oyuncusu oldu.

Darius Karutasu 23 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle skora önemli katkı verirken, Noyan Tolan 12 sayı, Ömer Yusuf Şık ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

GRUP LİDERİ OLARAK SON 16'DA

İlk periyodu 29-23 önde geçen Türkiye, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 57-35 üstün girdi.

Üçüncü periyotta da temposunu düşürmeyen ay-yıldızlı ekip, son bölüme 77-54 önde girerken karşılaşmayı 98-77 kazanarak grup aşamasını namağlup tamamladı.

İlk mağlubiyetini alan Porto Riko ise grubu ikinci sırada bitirdi.

RAKİP VENEZUELA

C Grubu'nu lider tamamlayan U17 Milli Takımı, son 16 turunda 1 Temmuz Salı günü Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Porto Riko ise Fildişi Sahili ile çeyrek final bileti için mücadele edecek.