Atatürk’ün ziyaret ettiği hamam restore edilecek: 2 bin yıllık tarih turizme açılıyor

‘AMACIMIZ TİCARİ DEĞİL, TURİSTİK’

Gelecek dönem planlarında hamam çevresini jeoradar çalışmalarıyla tarayarak başka bölümlerin olup olmadığını tespit etmeyi hedeflediklerini söyleyen Albayrak, "Ödeneğimiz az olduğu için çalışmalarımız sınırlı ve yavaş gidiyor. Umarım burayla ilgilenen biri olup ödeneğimiz arttığı zaman bizim amacımız fazla iş gücüyle hamamın diğer bölümlerinin olup olmadığını, o dönemde buraya tedaviye gelen insanların nerede konakladığını ya da günübirlik bir turizm merkezi olduğunu bunları ispatlamak istiyoruz. Tabii bunun için de ödenek bekliyoruz. Amacımız ticari değil, turistik amaçlı. Burada sıcak suyun akışını sağlayarak, ışıklandırma ve bir çatı projesiyle hamamımızı koruma altına almak amacımız. Ayrıca köy içindeki bahçe duvarlarında hamamdan gittiğini düşündüğümüz bloklar da var. Köyde bir bina yaparak tüm buluntuları orada sergilemek ve turizme katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.