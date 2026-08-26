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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Suriye’de terör örgütü YPG’nin feshedilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini belirterek, ülkenin geleceğe birlik içinde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

“SURİYE GELECEĞE BİR VE BÜTÜN OLARAK İLERLEMELİDİR”

Cumhurbaşkanı’nın Suriye konusunda yürüttüğü politikaya dikkat çeken Çelik, Suriyelilerin terörden ve emperyalist saldırılardan korunması için büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman desteklediklerini belirten Çelik, “Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir” dedi.

“ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLMİŞ OLDU”

Çelik, SDG’nin feshedilmesinin ardından Suriye’nin iç bütünlüğü açısından önemli bir aşamaya gelindiğini savundu.

AK Parti Sözcüsü, “SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımlarına da değinen Çelik, bu adımların Suriye’nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve daha sağlam bir geleceğe ilerlemesi açısından önemli mesafe alınmasını sağladığını belirtti.

“AYDINLIK BİR GELECEĞİ İŞARET EDİYOR”

Ömer Çelik, açıklamasında “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” hedeflerine de vurgu yaptı.

Bu hedeflerin, yakın coğrafyayı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ettiğini belirten Çelik, söz konusu iradenin bölgedeki Kürtler için de aydınlık bir geleceğe işaret ettiğini söyledi.

Çelik son olarak, Suriye ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği ve refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanı’nın inşa ettiği “kardeşlik siyaseti” doğrultusunda desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.