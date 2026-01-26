AKP, yılın ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı.

DEM PARTİLİ EŞ BAŞKANLARI LANETLEDİ

AKP sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş başkanlarının son yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hedef alan sözler sarf etmesine çok sert yanıt verdi.

Çelik, "Bu isimlerin Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli’ye kullandığı ifadeler son derece ahlak dışıdır. Bu ifadeleri lanetliyoruz. Kırmızı çizgi ihlal edilmiştir. Bugün ‘Kürtlere sahip çıkıyorum’ diyerek esas ajandası terör örgütlerine sahip çıkmak olanların, Cumhurbaşkanımızı ve Devlet Bahçeli’yi bu cümlelerle hedef alması, en büyük Kürt düşmanlığıdır" sözlerini sarf etti.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Suriye'deki terör yapılanmalarına da işaret eden Çelik, "Suriye'de DEAŞ'la mücadele kesintisiz bir şekilde sürmeli. Tek Suriye-tek orduya bağlılık olmalı. PKK’nın tüm şubeleriyle kendisini feshetmesi gerektiğini ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Şam yönetimi ve SDG arasında uzlaşılan 10 Mart mutabakatına değinen Çelik, "Suriye açısından, hem kan dökülmemesi hem de Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin haklarının korunması bakımından 10 Mart mutabakatının önemini vurguladık" dedi.

Tek bir Suriye iradesinin ortaya çıkması gerektiğini ifade ettiklerini belirten Çelik, "Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara tarafından yayımlanan, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin haklarını garanti altına alan kararnamenin son derece sevindirici olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

'KÜRT KARDEŞLERİMİZİN NÜFUS CÜZDANI BİLE YOKTU'

Kararnamenin Suriye Kürtleri açısından son derece olumlu olduğunu belirten Çelik, "Esat rejiminin inkar politikası dikkate alındığında, Kürt kardeşlerimizin nüfus cüzdanı bile yoktu. Şimdi devlet düzeyinde bir kararname ile garanti altına alınmasının irade beyanını hem sevindirici hem önemli buluyoruz. Ortadoğuda kimlik kavgaları, meshep kavgaları son derece acı sonuçlar doğuruyor. Belki de 100 yıl içerisinde ilk defa çoğulculuğu benimseyen böyle bir kararname ortaya çıktı Ortadoğu'daki devletlere baktığımızda" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin AKP'ye yönelttiği, AKP iktidarının HTŞ'yi desteklediğine yönelik eleştirileri yanıtlayan Çelik, "Bu siyasi bir cümle değil. Burada bir özgün irade yok. Bu bir vekalet iradesi, bu argüman örgütün argümanı" dedi.

DEM Parti için, "Kendilerinin açıkça desteklediği örgüt sanki insan hakları örgütü, sanki kanarya sevenler derneği. Açıkça terör örgütünü desteklediklerini söyleyenlerin bize dönük nitelemeleri kendi tutumlarını örtbas etmekten ibaret" diye konuştu.

Kürt sivillerin ölümüne karşı çıktıkları yönündeki söylemlere de tepki gösteren Çelik, "Bugün Suriye'de herhangi bir terör örgütü sivillere dönük eylem koydukları zaman ilk olarak biz karşı çıkarız" dedi.