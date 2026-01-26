Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Doğu Akdeniz’de öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına esecek. Bu fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
Meteoroloji’den kırmızı alarm: Kış fırtınası başlıyor… Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Doğu Akdeniz’de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor. Kıyı Ege ile Antalya’da şiddetli yağış, güney bölgelerde 50-90 km/s rüzgâr uyarısı var.
Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgâr hakim olacak. Rüzgârın, Ege’nin iç kesimlerinde bugün öğleden itibaren, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise Bolu, Karabük çevreleri ile Düzce’nin iç kısımlarında bu akşamdan yarın sabah saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/s) esmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya’da kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgâr, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/s) esecek.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artmaya devam edecek. Güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise normallerin üzerinde seyredecek.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğulu yönlerden hafif-orta kuvvette; Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde ise güneyden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/s) esecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya’da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/s) rüzgâr beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir seyir izleyecek. Yağışlar özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak.
MARMARA
Parçalı bulutlu hava zamanla çok bulutluya dönecek; öğle saatlerinden itibaren batı kesimler, ardından bölge geneli sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Balıkesir’in batısı ile Çanakkale civarında yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülecek.
Edirne °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İstanbul °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Kırklareli °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Kocaeli °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimler, ardından bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli seyredecek. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/s) esecek.
Afyonkarahisar °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu; Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğleden sonra Antalya çevresi ile Burdur’un doğusunda kuvvetli olacak. Bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/s) bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece pus, yer yer sis görülecek.
Adana °C, 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli
Hatay °C, 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta °C, 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu; akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevresi sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah pus, yer yer sis bekleniyor.
Ankara °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir °C, 11°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Konya °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sivas °C, 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu; akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevresi sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah pus, yer yer sis bekleniyor.
Ankara °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir °C, 11°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Konya °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sivas °C, 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu; akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevresi sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah pus, yer yer sis bekleniyor.
Ankara °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir °C, 11°C – Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Konya °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sivas °C, 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum °C, 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars °C, 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya °C, 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van °C, 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır °C, 2°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Gaziantep °C, 6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Siirt °C, 1°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Şanlıurfa °C, 10°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege’de kuvvetli fırtına, Akdeniz’de fırtına bekleniyor.