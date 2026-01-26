Meteoroloji’den kırmızı alarm: Kış fırtınası başlıyor… Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

EGE



Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimler, ardından bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli seyredecek. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/s) esecek.

Afyonkarahisar °C, 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Denizli °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir °C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muğla °C, 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı