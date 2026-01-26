Almanya’nın en köklü oyuncak perakendecilerinden biri olan Rheinland-Pfalz merkezli Rofu Kinderland, ekonomik zorluklar nedeniyle öz yönetim kapsamında iflas başvurusunda bulundu. Idar-Oberstein Asliye Mahkemesi tarafından kabul edilen başvuru sonrası şirketin yeniden yapılanma sürecine girdiği açıklandı.

MAĞAZALAR AÇIK KALACAK, MAAŞLAR GÜVENCEDE

Şirket yönetiminden yapılan açıklamaya göre, iflas sürecine rağmen 7 eyalette bulunan toplam 104 şube faaliyetlerine kesintisiz devam edecek. İşletmede görev yapan yaklaşık 2 bin personelin maaşları ise önümüzdeki 3 aylık süreçte "iflas ödeneği" kapsamında garanti altına alındı.

İFLASA GÖTÜREN ÜÇ TEMEL NEDEN

Rofu Kinderland’ın mali dengesinin bozulmasında üç ana faktör öne çıkıyor. Sektörün en kritik satış dönemi olan Noel'de hedeflerin altında kalınması, artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle müşterilerin harcamalarını kısıtlaması ve Üreticilerin artan maliyetlerini perakendeciye yansıtması sonucu kar marjlarının daralması olduğu belirtiliyor.

60 YILLIK BİR BAŞARI HİKAYESİ TEHLİKEDE

Temelleri 1962 yılında Eberhard Fuchs tarafından atılan şirket, 1984 yılında ilk "Rofu Kinderland" mağazasını açarak büyük bir büyüme ivmesi yakalamıştı. Hong Kong’da kendi ofisi bulunan ve Uzak Doğu’dan doğrudan ithalat yaparak uygun fiyat modeliyle tanınan zincir, 40 yılı aşkın süredir geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyordu.

Şirket, sadece oyuncak değil; çocuk kitapları, kırtasiye ürünleri, dekorasyon ve kostüm gibi farklı kategorilerde de pazarın önemli oyuncuları arasında yer alıyor.