Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Yeniden Refah Partisi logosu altında katılan Davut Karadavut hakkında yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde ihraç edildiğini bildirdi.

Davut Karadavut, basına açıklama yaparak “AK Parti'ye geçtiğini” dedi. Karadavut, bu nedenle ihraç edildiğini söyledi.

Davut Karadavut ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan

Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut'un yaptığı açıklama şöyle:

“AK Partiye geçtiğimi duydular, partiden ihraç ettiler. Bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Ancak AK Parti'ye geçtiğimi duydukları için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. AK Parti'ye geçmeseydim böyle bir karar alırlar mıydı?”

KARADAVUT'UN SİYASİ GEÇMİŞİ

Son yerel yönetim seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Kadışehri Belediye Başkanı seçilen Davut Karadavut, 2009 ve 2014 yıllarında iki dönem AKP'den belediye başkanı seçilmişti. 2019 yerel seçimleri öncesinde partisinden istifa eden Karadavut, BBP’den başkan adayı olmuş ancak kazanamamış, son yerel seçimlerde ise Yeniden Refah Partisi'nden aday gösterilip, belediye başkanı seçilmişti.