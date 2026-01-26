Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi

Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi

Hurun Global Rich List 2025 sonuçlarına göre küresel milyarder dağılımında ABD ve Asya kentleri açık ara önde giderken, listenin zirvesi net bir şekilde belli oldu. Türkiye’den sadece bir şehir listeye girebildi. Detaylar haberimizde…

Taner Yener Taner Yener
Haberi Paylaş
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 1

Hurun Global Rich List 2025, dünyanın en zengin isimlerini izleyerek milyarderlerin şehir bazlı dağılımını açıkladı. Hangi kentte kaç milyarderin yaşadığına ışık tutan bu liste, küresel servetin özellikle finans merkezleri ile teknoloji vadilerinde yoğunlaştığını net bir şekilde gösteriyor. İstanbul’un performansı ise dikkatleri üzerine çekti.

1 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 2

Hurun Global Rich List 2025 verilerine göre milyarder sayısı bakımından zirvedeki şehir New York oldu. İlk 20 sırada ABD ve Asya kentleri ağırlığını iyice hissettirirken, İstanbul’un milyarder sayısı da merak konusu haline geldi.

2 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 3

Listede ABD ve Asya şehirlerinin baskınlığı hemen göze çarpıyor; özellikle finans merkezleri ile teknoloji vadileri zirveyi domine ediyor. Avrupa kentleri ise ilk sıralarda oldukça az sayıda temsil ediliyor.

İşte milyarderlerin en yoğun yaşadığı o şehirler...

3 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 4

1. NEW YORK (ABD) – 129 MİLYARDER

Küresel finans merkezi; Wall Street borsası, yatırım bankacılığı, hedge fonlar, medya (Hollywood dışı), emlak ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıkıyor.

4 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 5

2. LONDRA (İNGİLTERE) – 97 MİLYARDER


Avrupa'nın finans başkenti; City of London'daki bankacılık, sigorta, varlık yönetimi, uluslararası hukuk ve emlak sektörü milyarderleri besliyor.

5 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 6

3. ŞANGHAY (ÇİN) – 92 MİLYARDER


Çin'in finans ve ticaret merkezi; borsa, bankacılık, lojistik, liman ticareti, tüketim malları ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla zenginlik üretiyor.

6 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 7

4. PEKİN (ÇİN) – 91 MİLYARDER

Çin'in siyasi ve teknolojik başkenti; devlet destekli teknoloji devleri (AI, internet), devlet şirketleri, eğitim ve inovasyon ekosistemiyle milyarder yaratıyor.

7 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 8

5. MUMBAİ (HİNDİSTAN) – 90 MİLYARDER

Hindistan'ın finans başkenti; Bollywood sineması, bankacılık, değerli taşlar/mücevher, tekstil, ilaç ve büyük holdingler (Reliance gibi) ana kaynak.

8 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 9

6. ŞINCIN (ÇİN) – 85 MİLYARDER

"Çin'in Silikon Vadisi"; elektronik, akıllı telefon (Huawei, Tencent), yüksek teknoloji üretimi, yenilikçi startup'lar ve tedarik zinciriyle patlama yaptı.

9 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 10

7. HONG KONG – 74 MİLYARDER

Asya'nın finans ve ticaret kapısı; borsa, emlak, lojistik, offshore finans ve Çin ana karasına yakınlık sayesinde servet yoğunlaşıyor.

10 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 11

11 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 12

9. YENİ DELHİ (HİNDİSTAN) – 63 MİLYARDER

Hindistan'ın siyasi merkezi; altyapı, gayrimenkul, tüketim malları, telekomünikasyon ve büyük aile holdingleri (Adani gibi) zenginlik yaratıyor.

12 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 13

10. SAN FRANCİSCO (ABD) – 55 MİLYARDER

Teknoloji vadisinin kalbi (Silikon Vadisi); yazılım, internet (Google, Meta, Apple), venture capital ve yapay zeka/startup ekosistemiyle milyarder üretiyor.

13 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 14

11. SİNGAPUR (SİNGAPUR) – 48 MİLYARDER

Asya'nın finans ve lojistik merkezi; bankacılık, varlık yönetimi, liman ticareti, biyoteknoloji ve vergi avantajlarıyla zenginleri çekiyor.

14 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 15

12. TAİPEİ (TAYVAN) – 48 MİLYARDER

Yarı iletken ve elektronik üssü; TSMC gibi çip devleri, yüksek teknoloji üretimi ve ihracat odaklı ekonomiyle servet birikiyor.

15 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 16

16 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 17

14. BANGKOK (TAYLAND) – 43 MİLYARDER

Güneydoğu Asya'nın ticaret ve turizm merkezi; gıda/tekstil ihracatı, emlak, turizm, perakende ve aile şirketleri ana kaynak.

17 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 18

15. HANGZHOU (ÇİN) – 41 MİLYARDER

E-ticaret merkezi; Alibaba'nın doğduğu yer, dijital ekonomi, lojistik ve tüketim teknolojileriyle hızlı zenginlik artışı yaşanıyor.

18 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 19

16. GUANGZHOU (ÇİN) – 36 MİLYARDER

İhracat ve üretim üssü; tekstil, elektronik, otomobil parçaları, ticaret fuarları ve lojistikle milyarderler yaratıyor.

19 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 20

17. SAO PAULO (BREZİLYA) – 35 MİLYARDER

Latin Amerika'nın finans ve sanayi başkenti; bankacılık, emlak, tarım/gıda işleme, perakende ve büyük holdingler servet kaynağı.

20 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 21

18. JAKARTA (ENDONEZYA) – 33 MİLYARDER

Endonezya'nın ekonomik merkezi; madencilik, enerji, tüketim malları, emlak ve aile şirketleri milyarderliği destekliyor.

21 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 22

19. LOS ANGELES (ABD) – 33 MİLYARDER

Eğlence ve medya başkenti; Hollywood, müzik, emlak, teknoloji yatırımları ve spor takımlarıyla zenginlik üretiyor.

22 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 23

20. SEUL (GÜNEY KORE) – 30 MİLYARDER

Teknoloji ve chaebol merkezi; Samsung, Hyundai gibi devler, elektronik, otomobil, gemi inşası ve eğlence sektörüyle öne çıkıyor.

23 24
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi - Resim: 24

Bu şehirlerin ortak noktası, genellikle küresel ticaret, finans, teknoloji inovasyonu veya kaynak/üretim üstünlükleriyle milyarder ekosistemi oluşturmalarıdır.

24 24
