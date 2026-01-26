Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi

Hurun Global Rich List 2025, dünyanın en zengin isimlerini izleyerek milyarderlerin şehir bazlı dağılımını açıkladı. Hangi kentte kaç milyarderin yaşadığına ışık tutan bu liste, küresel servetin özellikle finans merkezleri ile teknoloji vadilerinde yoğunlaştığını net bir şekilde gösteriyor. İstanbul’un performansı ise dikkatleri üzerine çekti.