Hurun Global Rich List 2025, dünyanın en zengin isimlerini izleyerek milyarderlerin şehir bazlı dağılımını açıkladı. Hangi kentte kaç milyarderin yaşadığına ışık tutan bu liste, küresel servetin özellikle finans merkezleri ile teknoloji vadilerinde yoğunlaştığını net bir şekilde gösteriyor. İstanbul’un performansı ise dikkatleri üzerine çekti.
Dünyanın en zengin 20 şehri belli oldu: Türkiye'den tek bir şehir listeye girebildi
Hurun Global Rich List 2025 sonuçlarına göre küresel milyarder dağılımında ABD ve Asya kentleri açık ara önde giderken, listenin zirvesi net bir şekilde belli oldu. Türkiye’den sadece bir şehir listeye girebildi. Detaylar haberimizde…Taner Yener
Hurun Global Rich List 2025 verilerine göre milyarder sayısı bakımından zirvedeki şehir New York oldu. İlk 20 sırada ABD ve Asya kentleri ağırlığını iyice hissettirirken, İstanbul’un milyarder sayısı da merak konusu haline geldi.
Listede ABD ve Asya şehirlerinin baskınlığı hemen göze çarpıyor; özellikle finans merkezleri ile teknoloji vadileri zirveyi domine ediyor. Avrupa kentleri ise ilk sıralarda oldukça az sayıda temsil ediliyor.
İşte milyarderlerin en yoğun yaşadığı o şehirler...
1. NEW YORK (ABD) – 129 MİLYARDER
Küresel finans merkezi; Wall Street borsası, yatırım bankacılığı, hedge fonlar, medya (Hollywood dışı), emlak ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıkıyor.
2. LONDRA (İNGİLTERE) – 97 MİLYARDER
Avrupa'nın finans başkenti; City of London'daki bankacılık, sigorta, varlık yönetimi, uluslararası hukuk ve emlak sektörü milyarderleri besliyor.
3. ŞANGHAY (ÇİN) – 92 MİLYARDER
Çin'in finans ve ticaret merkezi; borsa, bankacılık, lojistik, liman ticareti, tüketim malları ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla zenginlik üretiyor.
4. PEKİN (ÇİN) – 91 MİLYARDER
Çin'in siyasi ve teknolojik başkenti; devlet destekli teknoloji devleri (AI, internet), devlet şirketleri, eğitim ve inovasyon ekosistemiyle milyarder yaratıyor.
5. MUMBAİ (HİNDİSTAN) – 90 MİLYARDER
Hindistan'ın finans başkenti; Bollywood sineması, bankacılık, değerli taşlar/mücevher, tekstil, ilaç ve büyük holdingler (Reliance gibi) ana kaynak.
6. ŞINCIN (ÇİN) – 85 MİLYARDER
"Çin'in Silikon Vadisi"; elektronik, akıllı telefon (Huawei, Tencent), yüksek teknoloji üretimi, yenilikçi startup'lar ve tedarik zinciriyle patlama yaptı.
7. HONG KONG – 74 MİLYARDER
Asya'nın finans ve ticaret kapısı; borsa, emlak, lojistik, offshore finans ve Çin ana karasına yakınlık sayesinde servet yoğunlaşıyor.
9. YENİ DELHİ (HİNDİSTAN) – 63 MİLYARDER
Hindistan'ın siyasi merkezi; altyapı, gayrimenkul, tüketim malları, telekomünikasyon ve büyük aile holdingleri (Adani gibi) zenginlik yaratıyor.
10. SAN FRANCİSCO (ABD) – 55 MİLYARDER
Teknoloji vadisinin kalbi (Silikon Vadisi); yazılım, internet (Google, Meta, Apple), venture capital ve yapay zeka/startup ekosistemiyle milyarder üretiyor.
11. SİNGAPUR (SİNGAPUR) – 48 MİLYARDER
Asya'nın finans ve lojistik merkezi; bankacılık, varlık yönetimi, liman ticareti, biyoteknoloji ve vergi avantajlarıyla zenginleri çekiyor.
12. TAİPEİ (TAYVAN) – 48 MİLYARDER
Yarı iletken ve elektronik üssü; TSMC gibi çip devleri, yüksek teknoloji üretimi ve ihracat odaklı ekonomiyle servet birikiyor.
14. BANGKOK (TAYLAND) – 43 MİLYARDER
Güneydoğu Asya'nın ticaret ve turizm merkezi; gıda/tekstil ihracatı, emlak, turizm, perakende ve aile şirketleri ana kaynak.
15. HANGZHOU (ÇİN) – 41 MİLYARDER
E-ticaret merkezi; Alibaba'nın doğduğu yer, dijital ekonomi, lojistik ve tüketim teknolojileriyle hızlı zenginlik artışı yaşanıyor.
16. GUANGZHOU (ÇİN) – 36 MİLYARDER
İhracat ve üretim üssü; tekstil, elektronik, otomobil parçaları, ticaret fuarları ve lojistikle milyarderler yaratıyor.
17. SAO PAULO (BREZİLYA) – 35 MİLYARDER
Latin Amerika'nın finans ve sanayi başkenti; bankacılık, emlak, tarım/gıda işleme, perakende ve büyük holdingler servet kaynağı.
18. JAKARTA (ENDONEZYA) – 33 MİLYARDER
Endonezya'nın ekonomik merkezi; madencilik, enerji, tüketim malları, emlak ve aile şirketleri milyarderliği destekliyor.
19. LOS ANGELES (ABD) – 33 MİLYARDER
Eğlence ve medya başkenti; Hollywood, müzik, emlak, teknoloji yatırımları ve spor takımlarıyla zenginlik üretiyor.
20. SEUL (GÜNEY KORE) – 30 MİLYARDER
Teknoloji ve chaebol merkezi; Samsung, Hyundai gibi devler, elektronik, otomobil, gemi inşası ve eğlence sektörüyle öne çıkıyor.
Bu şehirlerin ortak noktası, genellikle küresel ticaret, finans, teknoloji inovasyonu veya kaynak/üretim üstünlükleriyle milyarder ekosistemi oluşturmalarıdır.