Türkiye’de emeklilik sistemi uzun süre­dir tartışılan önemli konu oldu. En düşük emekli aylığı gündemin dışında asıl tartışılan bir diğer mesele emekli aylıklarının he­saplanma mantığının çalışma hayatına verdi­ği mesaj oldu. Bu mesaj ise “Daha uzun süre çalışmak, daha çok prim öde­mek her zaman daha yüksek emek­li aylığı getirmeyebilir” oldu.

Sadece emeklileri değil; bugün sis­temin içinde çalışan milyonlarca sigortalıyı da doğrudan etkiliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşe yazısında detaylarını paylaştı.

“AYNI ASGARİ ÜCRET, FARK­LI SONUÇ”

‘Aynı asgari ücret, fark­lı sonuç’ diyen Erdursun örnekler vererek durumu şu şekilde anlattı:

“Bugün sahada çok çarpıcı örnek­lerle karşılaşıyoruz:

2000 yılına kadar asgari ücret düzeyinde çalışmış, yalnızca 3600 prim günü bulunan ve 2000 yılından sonra hiç çalışması olmayan bir kişi­nin emekli aylığı yaklaşık 28 bin TL düzeyine ulaşabiliyor.

Buna karşın;

2000’den sonra çalışmaya de­vam etmiş,

2008’den sonra da prim ödeme­yi sürdürmüş,

Prim gün sayısını 9000 günün üzerine çıkarmış kişilerin emekli aylıkları ise çoğu zaman 20–22 bin TL bandında kalabiliyor.

Bu tablo, ilk bakışta “adaletsiz” görünmekle kalmıyor; aslında emeklilik sisteminin içindeki ya­pısal sorunları da açığa çıkarıyor. Çünkü sosyal güvenlik sisteminin temel ilkelerinden biri şudur:

Daha fazla prim ödeyenin, daha yüksek aylık alması gerekir.

Eğer sonuç bunun tersine dön­müşse, burada bireysel tercihler­den çok sistem tasarımında prob­lem var demektir”

İKİ DÖNEMDE KÖKLÜ DEĞİŞTİ

Türkiye’de emekli aylıklarını be­lirleyen mekanizmanın, özellikle iki dö­nemde köklü biçimde değiştiğini söyleyen Erdursun, 2000 ve 2008 yıllarını işaret etti. Erdursun şu ifadeleri dile getirdi:

“2000 sonrası: Aylık bağlama mantığının yeniden kurgulanması

2000 yılı sonrası yapılan değişik­likler, ağırlıklı olarak emekli aylık­larının hesaplanmasında kullanılan parametrelerin ve güncelleme yön­temlerinin emekli lehine olmayacak şekilde dönüşmesine yol açtı. Bu dö­nüşüm, “çalışma süresi arttıkça aylı­ğın artması” ilişkisinin zayıflaması­na neden oldu.

2) 2008 sonrası: Sistem daha da “düşük aylık” üreten hale geldi

2008 sonrası reformlar ise emek­li aylığı üretme kapasitesini daha da aşağı çekti. Sonuç olarak uzun süre sistemde kalan, daha fazla prim öde­yen kesim, beklediği karşılığı ala­maz hale geldi. Bu nedenle bugün yaşanan problem “bazı emekliler az primle yüksek maaş alıyor” meselesi değil; daha doğru ifadeyle: 2000 son­rası ve özellikle 2008 sonrası emek­li aylığı hesaplama sisteminin prim karşılığını zayıflatmasıdır.”

TEK ÇÖZÜM YOLU İNTİBAK YASASI

Yeni bir hesaplama sisteminin ku­rulması gerektiğini söyleyen Erdursun tek çözüm yolunun İntibak düzenlemesi olduğunu belirtti. Erdursun, “Bu nedenle, mevcut emek­liler açısından da intibak düzenle­mesi kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. İntibak; prim günü, sigortalılık süresi, emeklilik yaşı, prime esas kazanç düzeyi gibi değişkenlere göre, geçmişte oluşan kayıpları kısmen telafi edecek bir düzeltme mekanizmasıdır. Bu dü­zenleme yapılmadan, sadece en dü­şük aylığı artırmak; bir süre sonra “en düşük alanların sayısını” büyüt­mekten başka bir işe yaramaz” ifadelerini kullandı.