Kaynak: Haber Merkezi

Cenk Özatıcı, kendisi ve ailesine yönelik gönderilen tehdit mesajlarını kamuoyuyla paylaştı.

Özatıcı, yoğun tehditlere rağmen hakkında verilen koruma kararının Ankara Valiliği tarafından kaldırıldığını açıkladı.

AİLESİ VE ÇOCUKLARI HEDEF ALINDI

Paylaşılan mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

O abini mermi manyağı yapacağız.

Okullara baskın atacağım, küçük kız çocuklarını öldüreceğiz.

Canlı konum atıyorum yolla polisleri, 2 güne salıyorlar zaten.

Sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

KAMUOYUNA ARZ EDERİM

Geçtiğimiz yıl mesaj yoluyla ölüm tehditleri almıştım. İlgili kişiler yakalandı ve kısa bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiler. İki gün önce yine ailem üzerinden ölüm tehditleri aldım. Ancak bu kez mesajların bazılarını paylaşacağım ki ülkenin getirildiği durumu, çökmüş adalet düzenini herkes görsün.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL!"

Bu kadar ağır tehditlerde bulunan, küçük kız çocuklarını öldüreceğini, okul baskını yapacağını söyleyen kişi tespit edilmiş ama gözaltı işlemi yapmak yerine evine çağrı kağıdı bırakılıyor. Bu nasıl iştir? Son olarak çok fazla tehdit almama ve bu tehditlere dair somut kanıtlara rağmen, hakkımda Savcılık Önerisi üzerine alınmış koruma kararı, bu yıl Ankara Valiliği tarafından kaldırılmıştır. Allah Kerimdir. Takdir Türk milletinindir.

İşte o tehdit mesajları: