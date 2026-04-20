İYİ Partili Cenk Özatıcı, Tokat’ta düzenlenen üye katılım töreni ve halk buluşmasında gündeme ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa tartışmalarından eğitime, güvenlikten ekonomiye kadar birçok başlıkta iktidarı eleştiren Özatıcı, “Hangi savaşı kaybettik de bu tavizleri veriyoruz?” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne vurgu yapan Özatıcı, etnik temelli ayrışmalara karşı olduklarını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu “ortak millet” anlayışına dikkat çekti. Orta Doğu’daki istikrarsızlığı örnek gösteren Özatıcı, Türkiye üzerinde benzer senaryoların uygulanmak istendiğini savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki çıkışlarını da eleştiren Özatıcı, önerilen anayasa modelinin dış kaynaklı olduğunu iddia etti. Vatandaşların etnik kimliklere göre ayrıştırılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Eğitim sistemine yönelik değerlendirmelerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin üzerinden devlet okullarının fiziki şartlarını ve fırsat eşitsizliğini gündeme getiren Özatıcı, liyakat vurgusu yaptı. Devlet okullarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güvenlik ve adalet başlığında ise son dönemde artan toplumsal olaylara dikkat çeken Özatıcı, suçluların cezasız kaldığı yönündeki eleştirileri dile getirdi. Devletin temel kurumlarının zayıfladığını savunan Özatıcı, yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda ekonomik adalet, liyakat ve gençlerin geleceği üzerine vurgu yapan Özatıcı, Türkiye’nin mevcut sorunlarının çözülebileceğini belirterek, “Başka bir Türkiye mümkün” mesajını yineledi.