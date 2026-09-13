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Kaynak: AA

Dünya genelinde vahşi yaşamı ve canlı popülasyonunu tehdit eden H5N1 türü kuş gribi virüsü, Avustralya kıtasında yeni memeli türlerine sıçramaya devam ediyor. South Australia eyaleti yetkilileri, Kanguru Adası'ndaki Seal Bay bölgesinde bulunan bir deniz aslanında ilk kez H5N1 vakasının doğrulandığını duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ KÖPEK BALIĞI SALDIRISI DEĞİL KUŞ GRİBİ ÇIKTI

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) aktardığı detaylara göre; Seal Bay’de karaya vuran deniz aslanının daha önce bir köpek balığı saldırısında yaralandığı ve tedavi sürecindeyken hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsi ve incelemelerde hayvanın yaralanması sebebiyle direncinin düşmüş olabileceği, asıl ölüm nedeninin ise vücuduna yerleşen H5N1 virüsü olduğu tespit edildi.

DENİZ ASLANI POPÜLASYONU YIKICI TEHDİT ALTINDA

Eyalet genelinde deniz aslanı popülasyonunun her yıl ortalama 2 oranında küçüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, küresel çapta deniz aslanı ve fok türlerinde toplu ölümlere yol açan kuş gribinin Avustralya'daki türler için de "yıkıcı etkileri" olabileceğinin altını çizdi. Virüsün South Australia eyaletinde şimdiye kadar 4 farklı memeli türünde saptandığı bilgisi paylaşıldı.

VİRÜSÜN KITADAKİ SEYRİ TIRMANIYOR

Kıtada H5N1 salgınına ilişkin süreç kronolojik olarak şöyle gelişti:

19 Haziran: Şüpheli ilk H5N1 vakası kayıtlara geçti.

3 Ağustos: Yabani kuşlarda ilk toplu ölüm olayı yaşandı.

25 Ağustos: Memeli bir hayvanda (uzun burunlu kürklü fok) ilk kuş gribi vakası doğrulandı.

Son Gelişme: Virüs ilk kez nesli tehlike altındaki deniz aslanında tespit edildi.