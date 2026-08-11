Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Sivrisineklerle bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle Yunanistan'da endişe büyüyor. Özellikle başkent Atina'nın da bulunduğu Attika bölgesinde vaka sayılarındaki artış yetkilileri alarma geçirdi.

Uzmanlar, sıcak hava, yüksek nem ve durgun suların sivrisineklerin çoğalmasını kolaylaştırdığına dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

VİRÜS 2010'DAN BU YANA GÖRÜLÜYOR

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Theodoros Vasilakopulos, Batı Nil virüsünün başta Attika olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde görüldüğünü açıkladı.

Vasilakopulos, virüsün Yunanistan'da 2010 yılından bu yana endemik olarak görüldüğünü, sivrisineklerin virüsü yabani kuşlardan alarak insanlara taşıdığını ifade etti.

SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Uzmanlar, Attika'daki vaka artışında hava ve çevre koşullarının etkili olduğunu belirterek sivrisineklerin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Sivrisineklerle mücadelede kullanılan ilaçların diğer canlılara zarar verme riski nedeniyle kontrollü şekilde uygulandığını belirten Vasilakopulos, bir vaka tespit edildiğinde ilgili bölgelerde ilaçlama yapıldığını söyledi.

Vatandaşlara özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkarken sivrisinek kovucu ürünler kullanmaları tavsiye edildi.

AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Yunanistan, Batı Nil virüsü vakalarında İtalya'nın ardından Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

EODY'nin verilerine göre 5 Ağustos itibarıyla ülkede 65 vaka tespit edilirken, 65 yaş üzerindeki 6 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl aynı dönemde 35 vaka görülürken, yıl genelinde ise 96 vaka ve 10 ölüm kayıtlara geçmişti.