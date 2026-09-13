Türkiye’nin 31 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe soktuğu "Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Paylaşımına İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması" kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik veri aktarımı ivme kazandı.
Gurbetçilere kötü haber: Kara listeye girdiler
Türkiye'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ait banka hesap bilgilerini yabancı ülke maliyelerine aktarması hız kazandı. Başta Almanya olmak üzere çok sayıda ülkede 6 milyona yakın gurbetçi vergi incelemesi, vergi cezası ve hapis riskiyle karşı karşıya kaldı.Kaynak: Diğer
Türkiye bu adımla uluslararası alanda Mali Eylem Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkarken, yurt dışındaki gurbetçiler yabancı maliyelerin inceleme radarına girdi.
HESAPLAR OTOMATİK BİLDİRİLİYOR
Ege Alternatif’de yer alan bilgilere göre anlaşma çerçevesinde, yurt dışında yaşayıp Türkiye’deki bankalarda 1000 dolardan fazla parası veya geliri bulunan kişilerin verileri, ikamet ettikleri ülkelerin maliye birimlerine iletiliyor.
Son iki yılda paylaşım sürecinin tam otomatiğe bağlanmasıyla birlikte başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan yaklaşık 6 milyon gurbetçi için adli ve idari süreçler başladı.
ALMAN MALİYESİNDEN ‘PARAYI NEREDEN BULDUN?’ SORGUSU
Türkiye’den aktarılan hesap bilgilerini inceleyen Alman maliyesi, vatandaşlara paranın kaynağını ve geçmişte neden beyan edilmediğini soruyor.
Gönderilen paranın kaynağına ilişkin inceleme kriterleri şu şekilde uygulanıyor:
BANKA TRANSFERLERİ
Almanya'dan banka kanalıyla Türkiye'ye aktarılan paralarda kaynak sorunu yaşanmıyor.
ELDEN YATIRILAN PARALAR
Türkiye'de elden yatırılan veya kaynağı belgelenemeyen tutarlar için vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor.
HAPİS VE YARDIMLARIN İADESİ GÜNDEMDE
Türkiye’de banka hesabı veya geliri bulunmasına rağmen ikamet ettiği ülkeden sosyal yardım alan gurbetçiler için yaptırımlar ağırlaşıyor.
Bu kişilerden geçmişe dönük aldıkları yardımların iadesi talep edilirken, tespit edilen vergi ziyaı nedeniyle adli süreçler yürütülüyor.
Beyan edilmeyen miktarın 1 milyon avronun üzerinde olması durumunda ise hapis cezası riski doğuyor.