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Kaynak: Haber Merkezi

Çin'de bilim insanları, kene ısırığı yoluyla insanlara bulaşabilen Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV) adlı yeni bir virüs tespit etti. Virüsün ateş, yorgunluk, mide-bağırsak sorunları ve trombosit seviyesinde düşüşe yol açabildiği belirtildi.

3 BİN 163 HASTA İNCELENDİ

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan araştırmada toplam 3 bin 163 hasta test edildi. Hastaların yüzde 10,4'ünde ALTNV pozitifliği saptanırken, DBV testi negatif çıkanlarda bu oran yüzde 15,1'e yükseldi.

Yalnızca ALTNV tespit edilen hastalarda yorgunluk, mide-bağırsak sorunları, trombosit düşüklüğü ve karaciğer enzimlerinde yükselme görüldü. Bu hastaların tamamen iyileştiği bildirildi.

38 HASTADAN 7'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

ALTNV ile kene kaynaklı Dabie bandavirus'un (DBV) aynı anda görüldüğü hastalarda ise daha ağır bir tablo ortaya çıktı. İki virüsün birlikte tespit edildiği 38 hastadan 7'si hayatını kaybetti. Bu gruptaki ölüm oranı yüzde 18,4 olarak hesaplandı. Ancak bu oranın ALTNV'nin tek başına ölüm oranını göstermediği vurgulandı.

47 BİN 500 KENE DE İNCELENDİ

Araştırmacılar Çin'in 15 eyaletinden yaklaşık 47 bin 500 keneyi inceledi ve örneklerin yüzde 1,3'ünde ALTNV tespit etti. Virüse en sık Asya uzun boynuzlu kenesinde rastlandı.

Bu kene türünün ABD'nin bazı bölgelerinde de bulunduğu ancak ALTNV'nin ülkedeki kenelerde henüz tespit edilmediği belirtildi.