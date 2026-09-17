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Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Fitzroy Nehri, 2032 Brisbane Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kapsamında kürek ve kano yarışlarının düzenleneceği parkurlardan biri olacak. Nehrin yaklaşık 500 timsaha ev sahipliği yapması ise kararı gündeme taşıdı.

BBC’nin aktardığına göre Fitzroy Nehri, olimpiyat yarışlarına uygunluğunun belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir teknik değerlendirmeden geçirildi. İncelemede hava koşulları, su seviyesi ve sel riski gibi faktörler ele alındı ve parkurun gerekli kriterleri karşıladığı sonucuna varıldı.

TİMSAHLARA KARŞI ACİL DURUM PLANI

Değerlendirmeyi hazırlayan GIICA, Fitzroy Nehri üzerindeki tesisin halihazırda sporcular tarafından antrenman ve yarış amacıyla kullanıldığına dikkat çekti.

Bölgede timsah görülmesi ihtimaline karşı özel bir acil durum planının bulunduğu belirtildi. Olimpiyat yetkililerine de yarışacak sporcuların güvenliğinin sağlanacağı konusunda güvence verildi.

ULUSLARARASI FEDERASYONLARDAN ONAY

Fitzroy Nehri'ndeki parkur, ilgili uluslararası kano ve kürek kuruluşlarının değerlendirmelerinden de geçti. Dünya Kürek Federasyonu Başkanı Jean-Christophe Rolland, yapılan kapsamlı analizlerin ardından nehrin olimpik ve paralimpik kürek yarışları için uygun ve adil koşullar sağlayacağı sonucuna vardıklarını belirtti.

Fitzroy Nehri'nde hem tatlı hem de tuzlu su ortamlarında yaşayabilen timsah türlerinin bulunduğu, bazı timsahların uzunluğunun 6 metreyi aşabildiği ifade edildi.