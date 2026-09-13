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İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde futbol dünyasının en köklü rekabetlerinden Old Firm derbisi oynandı. Rangers, sahasında ağırladığı Celtic'i 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikada Daniel Neill'in golüyle 1-0 öne geçti. Celtic'in beraberlik çabalarına izin vermeyen Rangers, soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.

RANGERS İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Rangers, 59. dakikada Kevin Jesus Kelsy Genez'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Celtic'in geri dönüş umutlarını azaltan bu golün ardından ev sahibi ekip hücumdaki etkisini sürdürdü.

DANIEL NEILL DERBİYE DAMGA VURDU

Rangers'ta gecenin öne çıkan ismi Daniel Neill, 75. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Neill böylece kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-0'a taşıdı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Rangers, ezeli rakibi Celtic'i 3-0 mağlup ederek İskoçya Ligi Kupası'nda yarı finale yükseldi.