Kaynak: AA

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Livan Burcu, kariyer hedeflerinden A Milli Takım hayaline, Süper Lig'den Fenerbahçe'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

AA'ya konuşan 21 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da forma giymenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

'UNION BERLIN'DE OLDUĞUM İÇİN GURURLU VE MUTLUYUM'

Livan Burcu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bundesliga gerçekten çok zor bir lig. Dünyanın en üst düzey liglerinden birinde oynama fırsatına sahibim. Benim için burada olmak çok güzel. Burası iyi bir kulüp. Union Berlin'de olduğum için gururlu ve mutluyum."

'TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI GİYMEK BÜYÜK BİR GURUR OLUR'

Daha önce Ümit Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Livan Burcu, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum. Türkiye Milli Takımı'nın formasını giymek benim için büyük bir gurur olur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım beni davet ederler. Futbolda hiçbir zaman ne olacağını bilemezsiniz." diyerek sıradaki hedefinin A Milli Takım olduğunu söyledi.

'TÜRK KARDEŞLERİMİ BURADA GÖRMEKTEN GURUR DUYUYORUM'

Bundesliga'da forma giyen Türk futbolcular hakkında da konuşan genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolcular her zaman iyidir. Zaten Bundesliga'da oynamalarının sebeplerinden biri de bu. Bundesliga çok iyi bir lig. Türk kardeşlerimi burada görmekten gurur duyuyorum."

'FENERBAHÇE'Yİ SEVDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM'

Türk futbolunu ve Süper Lig'i yakından takip ettiğini anlatan Livan Burcu, üç büyüklerin maçlarını izlediğini belirtirken sempati duyduğu takımı da şu şekilde açıkladı:

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı takip ediyorum. Muhammed Salah ve diğer önemli oyuncuların transferleri de ligi daha ilgi çekici hale getiriyor. Ama birini söylemem gerekirse Fenerbahçe'yi sevdiğimi söyleyebilirim. Bu kulüplerin maçlarını izlemeyi seviyorum. Bu sezon lig oldukça heyecanlı. Kimin şampiyon olacağını göreceğiz."

'UNION BERLIN'E ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM'

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynama ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan 21 yaşındaki futbolcu, "Şu anda buradayım ve tamamen Union Berlin'e odaklanmış durumdayım. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.

Livan Burcu, sözlerini Türkiye'deki futbolseverlere "Türk kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Umarım görüşürüz." mesajını göndererek tamamladı.