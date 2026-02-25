Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı ırkçılık tartışmalarının gölgesinde geçen Real Madrid-Benfica eşleşmesinin rövanşında Arda Güler ile Rafa Silva ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Real Madrid deplasmanda 1-0 yendiği Benfica'yı Santiago Bernabeu'da ağırlıyor.

REAL MADRID-BENFICA İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras, Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Vinicius, Gonzalo

Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl, Richard Ríos, Barreiro; Rafa Silva, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis

Real Madrid-Benfica maçına Arda Güler ve Rafa Silva ilk 11'de başlıyor - Resim : 1

PRESTIANNI CEZASI NEDENİYLE KADRODA YOK

İlk maçta Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Prestianni UEFA tarafından tedbirli olarak men cezası alması nedeniyle kadroda yer almadı.