Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
Anasayfa Gündem Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

Themis son seçim anketini açıkladı. CHP ezberleri bozmazken, Zafer Partisi'nin artan oyları dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu doğru tahmin eden Themis Araştırma, Şubat ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

1
Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

Themis Araştırma, 15 - 26 Şubat 2026 tarihleri arasında 15 ilde 1422 seçmene "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye sordu.

2
Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

Ankette zirvedeki 3,89 puanlık fark ile Zafer Partisi'nin barajı aşan oy oranıyla hem MHP'yi hem de İYİ Parti'yi geçmesi dikkat çekti.

3
Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

Ankette Kararsızların, Oy Kullanmayacağım diyenlerin ve yanıt vermek istemeyenlerin oranı yüzde 26 olarak dikkat çekti. Yüzde 26'lık bu sonuç ulaşan kararsız ve yanıtsız oylar dağıtılmadan önce genel duruma bakıldığında Türkiye'nin birinci partisinin "kararsızlar" olduğu görüldü.

4
Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

Ancak kararsız oyların orantılı bir şekilde dağıtılması sonrasında seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.

5
Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

Kararsız seçmenlerin oyları dağıtıldıktan sonra CHP 32,92 oy oranıyla birinci, AKP 29,03 oy oranıyla ikinci oldu. Anketin en dikkat çeken sonucu Zafer Partisi'nin yükselişi oldu.

6
Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

Zafer Partisi yüzde 7,21'lik oy oranıyla hem seçim barajı olan yüzde 7'yi geçerek İYİ Parti ve MHP'yi solladı.

7
Son anket Themis Araştırma'dan: Hangi parti atağa geçti?

Anket sonuçlarında AKP ve CHP'nin arasındaki rekabetin devam ettiği, Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin kilit rollerini koruduğu görüldü. MHP ise bir ankette daha TBMM dışında kaldı.

8
